Посол Украины обвинил немецких депутатов в предательстве из-за России

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефан Вайль и Мануэла Швезиг совершили «предательство по отношению к украинскому народу». Об этом в интервью газете Neue Osnabruck Zeitung заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

По его словам, Вайль, который является премьер-министром Нижней Саксонии, на прошлой неделе заявил, что антироссийские санкции, которые ЕС ввел из-за кризиса на Украине, не достигли своих целей. Ограничительные меры причиняют неудобства обеим сторонам, считает он.

Также дипломат раскритиковал позицию Швезиг — премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Она вместе с Вайлем «разрушают доверие к Германии как к посреднику», заявил Мельник.

Посол считает, что те, кто не поддерживает санкции, призывают президента России Владимира Путина «безнаказанно продолжать агрессивную политику военного вторжения».