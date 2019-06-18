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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Посол Украины обвинил немецких депутатов в предательстве из-за России

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефан Вайль и Мануэла Швезиг совершили «предательство по отношению к украинскому народу». Об этом в интервью газете Neue Osnabruck Zeitung заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

По его словам, Вайль, который является премьер-министром Нижней Саксонии, на прошлой неделе заявил, что антироссийские санкции, которые ЕС ввел из-за кризиса на Украине, не достигли своих целей. Ограничительные меры причиняют неудобства обеим сторонам, считает он.

Также дипломат раскритиковал позицию Швезиг — премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Она вместе с Вайлем «разрушают доверие к Германии как к посреднику», заявил Мельник.

Посол считает, что те, кто не поддерживает санкции, призывают президента России Владимира Путина «безнаказанно продолжать агрессивную политику военного вторжения».

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Мельник дал интервью перед визитом в Берлин президента Украины Владимира Зеленского, который состоится 18 июня. Как ожидается, он встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

Визит Зеленского был анонсирован 13 июня. Как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, он станет для украинского лидера «разведкой боем». На повестке будут «очень существенные вопросы», от которых зависит тактика Киева в отношении Донбасса и освобождении пленных, отметил министр.

Теги: посол Украины, Германия, санкции
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