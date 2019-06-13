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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,32%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+30,83%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Политика ,  
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Зеленский посетит с визитом Францию и Германию

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Францию, а 18 июня — Германию, сообщается на сайте главы государства.

Программа визитов предусматривает встречи Зеленского с руководством стран, главами парламентов, а также представителями бизнеса.

13 июня глава украинского МИДа Павел Климкин заявил в интервью ТСН, что предстоящий визит будет для Зеленского «разведкой боем». «На повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут очень существенные вопросы. От этого зависят наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят и политических заключенных и военнопленных», — сказал Климкин.

Во Францию Зеленского ранее пригласил Эмманюэль Макрон.

Также президенту Украины поступило приглашение от его американского коллеги Дональда Трампа посетить с официальным визитом США. Дата поездки пока не называлась.

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Трамп пригласил Зеленского приехать в Вашингтон

Первый визит в качестве президента Украины Зеленский совершил в Брюссель 5 июня. В столице Евросоюза президент Украины провел несколько встреч с руководством ЕС и НАТО.

Теги: Украина, Президент
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