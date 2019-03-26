Huawei представила два флагманских смартфона

Основная камера старшей версии смартфона P30 Pro получила четыре объектива, один из которых имеет разрешение 40 Мп и оптическую стабилизацию

Фото: Charles Platiau / Reuters

Китайская компания Huawei представила во вторник новую линейку смартфонов P30, трансляция презентации велась на YouTube.

Одно из основных отличий P30 Pro и P30 — наличие ToF-камеры, позволяющей вычислять точное расстояние до объекта, у младшей версии ее нет. Три других объектива обладают разрешением в 40, 20 (16 у P30) и 8 мегапикселей.

P30 Pro получит 6,47-дюймовый OLED-экран с разрешением 2340 x 1080 и соотношением сторон 19,5 к 9. Сканер отпечатка встроен в экран, смартфон работает на семинанометровом процессоре Kirin980, в устройстве установлено 8 Гб оперативной памяти, для хранения данных в зависимости от комплектации будет доступно от 128 до 512 Гб.

Объем батареи P30 Pro — 4,2 тыс. мА/ч, смартфон может зарядиться до 70% за полчаса. емкость аккумулятора младшей версии меньше — 3,65 тыс. мА/ч. P30 Pro поддерживает стандарт IP68 — защита от ветра и пыли, тогда как P30 — только IP53 (защита от пыли).