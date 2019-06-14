Синоптики пообещали жару в Москве на следующей неделе

Жаркая погода вернется в Москву на следующей неделе, сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Потихоньку тепло возвращается. В субботу будет плюс 20–22, в воскресенье — плюс 22–24, в среду и четверг — 25–30 градусов», — отметил он.

По словам Цыганкова, сегодня в Москве пройдут дожди. «Сейчас у нас атмосферный фронт на подходе, пройдут дожди», — добавил он. В центре «Фобос» подтвердили, что 14 июня в Москве будет дождь в районе 18:00. «Осадков может выпасть до 8–13 мм», — сообщил он.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за возможности сильной грозы с градом и шквалистым ветром в Москве. Жителям столицы было разослано СМС-предупреждение.