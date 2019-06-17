Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевую ассоциацию MWV (Mineralölwirtschaftsverband e. V.) .

Ее представитель сообщил, что Schwedt начала получать нефть, но не в том объеме, как до приостановки транзита, который произошел в апреле. Он отметил, что НПЗ сможет начать работу на полную мощность через несколько дней.

НПЗ Leuna также начала получать нефть, однако подробностей об объемах поставок пресс-секретарь MWV не сообщил.

В апреле Белоруссия заявила о загрязнении российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Выяснилось, что в сырье попали хлорорганические соединения, которые могут привести к поломке оборудования, в том числе автомобилей. СК завел несколько уголовных дел из-за загрязнения нефти в трубопроводе. Сырье, соответствующее стандартам, начало поступать по трубопроводу в начале мая.