СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»

Компенсации от «Транснефти» требуют Мозырский НПЗ и польская Orlen, однако компания не подтвердила, что готова их выплатить, указал Сечин в своем письме. В «Транснефти» заявляют, что пока не получали требований по компенсациям

Игорь Сечин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их словам, Сечин направил соответствующее письмо в конце мая. В нем он указал, что белорусский Мозырский НПЗ ждет от компании компенсации потерь от поставок загрязненной нефти на $155 млн, а польская Orlen — $0,45 млн за недопоставку нефти в апреле. Сечин указывает, что претензии были направлены в «Транснефть», однако компания не подтвердила, что готова их удовлетворить.

Из-за ситуации с загрязнением сырья в «Дружбе» пострадала и сама «Роснефть», поскольку в мае сократила добычу на 0,5 млн т из-за отказа «Транснефти» принимать сырье в систему, отметил Сечин. По мнению главы «Роснефти», промедление с урегулированием претензий приведет к потерям нефтяных компаний из-за снижения премий на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, а также недополученным доходам от экспортных поставок.

Газета отмечает, что, как свидетельствует письмо НПЗ в адрес «Роснефти», из 443 тыс. т нефти стоимостью $185 млн, которые компания поставила на завод в апреле, 370 тыс. т составляла загрязненная нефть, стоимость которой Минск считает нулевой. НПЗ попросил «Роснефть» вернуть $155 млн в добровольном порядке. В письме также указывается, что завод готов рассмотреть обоснование о соразмерном снижении цены некачественного сырья.