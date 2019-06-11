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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»
Компенсации от «Транснефти» требуют Мозырский НПЗ и польская Orlen, однако компания не подтвердила, что готова их выплатить, указал Сечин в своем письме. В «Транснефти» заявляют, что пока не получали требований по компенсациям
Игорь Сечин (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их словам, Сечин направил соответствующее письмо в конце мая. В нем он указал, что белорусский Мозырский НПЗ ждет от компании компенсации потерь от поставок загрязненной нефти на $155 млн, а польская Orlen — $0,45 млн за недопоставку нефти в апреле. Сечин указывает, что претензии были направлены в «Транснефть», однако компания не подтвердила, что готова их удовлетворить.

Из-за ситуации с загрязнением сырья в «Дружбе» пострадала и сама «Роснефть», поскольку в мае сократила добычу на 0,5 млн т из-за отказа «Транснефти» принимать сырье в систему, отметил Сечин. По мнению главы «Роснефти», промедление с урегулированием претензий приведет к потерям нефтяных компаний из-за снижения премий на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, а также недополученным доходам от экспортных поставок.

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Газета отмечает, что, как свидетельствует письмо НПЗ в адрес «Роснефти», из 443 тыс. т нефти стоимостью $185 млн, которые компания поставила на завод в апреле, 370 тыс. т составляла загрязненная нефть, стоимость которой Минск считает нулевой. НПЗ попросил «Роснефть» вернуть $155 млн в добровольном порядке. В письме также указывается, что завод готов рассмотреть обоснование о соразмерном снижении цены некачественного сырья.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев указал, что «Транснефть» обещала компенсировать потери от загрязнения нефти. «Мы доверяем компании как добросовестному контрагенту, и у нас нет причин в них сомневаться», — сказал он изданию.

В «Транснефти» заявили, что пока не получали требований о компенсации убытков. Вопрос обсуждался на встрече с потребителями нефти, и, согласно ее итоговой декларации, конечные потребители заявили о намерении «приложить максимальные усилия к сокращению сроков определения размера компенсаций». «Есть общее понимание, что речь идет о неделях и месяцах, но никак не днях или годах», — сказал советник главы «Транснефти» Игорь Демин.

Представитель Козака Илья Джус заявил изданию, что решений по компенсации потребителям на уровне правительства не принималось.

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В начале июня замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти, грузоотправители и грузополучатели достигли договоренностей о порядке расчета размера компенсаций. Однако конкретные суммы компенсаций еще не обсуждались, поскольку «для этого еще слишком рано», указывал он.

В апреле Белоруссия заявила о загрязнении российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», хлороорганикой. Поставки нефти в Белоруссию, на Украину, в Германию и Польшу были приостановлены. По факту загрязнения нефти в России завели уголовное дело.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Игорь Сечин, Дмитрий Козак, компенсация, «Роснефть»
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