Киселев пообещал выплатить 2,6 млн руб. за реконструкцию виллы

Телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев пообещал выплатить 2,586 млн руб. архитектору Владимиру Мазурину, занимавшемуся реконструкцией его виллы в Коктебеле, передает «Говорит Москва». Соответствующее решение ранее принял суд.

Заявление в прокуратуру и Федеральную службу судебных приставов Мазурин подал после того, как Киселев отказался исполнять решение суда. Об этом архитектор говорил в интервью «Новой газете»: «Сам Киселев платить долг отказывается. У нас нет другого способа получить ту сумму, которую нам присудили. Мы подали заявление судебным приставам и в надзорный орган», — сообщил он.

Сам Киселев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что с решением суда не согласен. По его словам, он оплатил Мазурину его работу, однако при этом не взял с того расписку. Тем не менее он пообещал деньги выплатить. «Я платил ему деньги, не писал расписок. Он решил получить еще раз. По формальным принципам суд присудил ему эти деньги», — объяснил Киселев свою позицию.

Всего архитектор требовал взыскать с Киселева 5,813 млн руб., но суд удовлетворил иск частично.