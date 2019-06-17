Макрон выступил против выхода России из Совета Европы

Франция хотела бы избежать полного выхода России из Совета Европы, однако речь не идет о снятии санкций. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Видео выступления опубликовал телеканал «112 Украина».

Макрон пояснил, что сохранение членства России в СЕ было бы полезно в первую очередь для самих россиян. «[Выход из Совета Европы] будет плох для той цели, которую мы преследуем, а также для граждан России и для тех, кто видит в Совете Европы способ защиты своих прав», — сказал президент. Он пояснил, что с выходом Москвы из организации россияне лишатся доступа к Европейскому суду по правам человека, что отразится на работе правозащитных организаций.

Однако Макрон отметил, что Франция не отрицает необходимости сохранения санкций против России.

В мае глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в выходе из Совета Европы и не отказывается от выплаты взносов. В работе Парламентской ассамблеи СЕ Россия не участвует с 2016 года, после того как ее права в организации были ограничены.