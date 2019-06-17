СМИ сообщили о нападении на индийских военных в Кашмире

В штате Джамму и Кашмир неизвестные напали на конвой Вооруженных сил Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на осведомленные источники. По предварительным данным, сработала самодельная бомба, после чего между военными и нападавшими завязалась перестрелка. Сообщается о как минимум пяти пострадавших, среди них — офицер индийской армии. Все они госпитализированы.

Ситуация на пакистано-индийской границе обострилась после теракта в феврале, в результате которого погибли более 40 представителей военной полиции Индии. После этого индийская армия атаковала позиции боевиков террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» на пакистанской территории, а Пакистан позднее сбил два самолета ВВС Индии и задержал пилота, которого впоследствии освободили. В ответ индийские военнослужащие сбили пакистанский истребитель F-16, после чего Пакистан закрыл свое воздушное пространство.