Две женщины с кирпичом попытались ограбить магазин в Москве

Две женщины с кирпичом попытались ограбить магазин в Москве

В Москве две женщины ограбили магазин, вооружившись кирпичом. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник добавил, что женщины похитили товар на сумму 1 тыс. руб. в магазине «Пятерочка» на Строгинском бульваре, после чего скрылись.

В пресс-службе столичного главка МВД «РИА Новости» рассказали, что полицейские задержали женщин, пытавшихся ограбить магазин. Правоохранительные органы начали проверку. Источник подтвердил агентству, что женщины угрожали сотрудникам магазина кирпичом.

Ранее в июне неизвестный ограбил в Москве банк «Ренессанс Кредит» в районе станции метро «Нагорная». По данным полиции, он вошел в здание с предметом, похожим на пистолет, и похитил деньги из кассы, угрожая сотрудникам банка.