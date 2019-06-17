Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства

Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства. Надзорный орган выявил нарушения и направил в Росрыболовство представление об их устранении.

В генпрокуратуре сочли, что агентство не исполняет должным образом закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», поскольку не реализует в достаточной мере свои контрольно-надзорные полномочия в сфере охраны рыбных ресурсов. Росрыболовство не смогло пресечь выдачу незаконных разрешений на вылов рыбы, не справляется с мониторингом состояния водных биоресурсов и не обеспечивает информационное обеспечение отрасли. Также у агентства нет необходимого материально-технического и правового обеспечения органов рыбоохраны.

Генпрокуратура направила представление в агентство. В ведомстве отметили, что представление в Росрыболовстве удовлетворили. Меры по повышению эффективности контроля над рыболовством обсудили на расширенном заседании коллегии агентства, к ряду структур были предъявлены исковые требования об организации искусственного воспроизводства рыбы.

«К дисциплинарной ответственности по результатам проведенных служебных проверок привлечены 12 должностных лиц органов Росрыболовства, в том числе семь из числа руководящего состава», — добавили в Генпрокуратуре.