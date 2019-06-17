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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Генпрокуратура нашла нарушения в работе Росрыболовства

Генпрокуратура провела проверку работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) и его территориальных подразделений, говорится в сообщении ведомства. Надзорный орган выявил нарушения и направил в Росрыболовство представление об их устранении.

В генпрокуратуре сочли, что агентство не исполняет должным образом закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», поскольку не реализует в достаточной мере свои контрольно-надзорные полномочия в сфере охраны рыбных ресурсов. Росрыболовство не смогло пресечь выдачу незаконных разрешений на вылов рыбы, не справляется с мониторингом состояния водных биоресурсов и не обеспечивает информационное обеспечение отрасли. Также у агентства нет необходимого материально-технического и правового обеспечения органов рыбоохраны.

Генпрокуратура направила представление в агентство. В ведомстве отметили, что представление в Росрыболовстве удовлетворили. Меры по повышению эффективности контроля над рыболовством обсудили на расширенном заседании коллегии агентства, к ряду структур были предъявлены исковые требования об организации искусственного воспроизводства рыбы.

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«К дисциплинарной ответственности по результатам проведенных служебных проверок привлечены 12 должностных лиц органов Росрыболовства, в том числе семь из числа руководящего состава», — добавили в Генпрокуратуре.

В начале июня замруководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщил о «катастрофичной» ситуации по нересту рыбы на Волге. Эту ситуацию он связал с режимом работы плотин на реке. «Если не учитывать интересы рыбного хозяйства, это приведет к тому, что рыбы у нас не будет», — отметил он.

Теги: Генпрокуратура, Росрыболовство, проверка
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