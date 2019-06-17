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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Бизнес ,  
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«Магнит» начнет принимать использованные банки из-под пива

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованной тары в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре. Об этом говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, работа устройств, принимающих использованную тару и установленных в магазинах сети, является совместной экологической инициативой «Магнита» и пивоваренной компании AB InBev Efes.

Аппарат рассчитан на прием до 400 единиц тары: алюминиевые банки и пластиковые бутылки объемом от 0,25 до 2 литров. Более того, он будет сортировать их по виду упаковки с помощью штрихкода.

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Цель проекта состоит в повышении интереса покупателей к участию в экологических инициативах. При этом в магазинах будет действовать система поощрения за сдачу использованной тары. Так, устройство будет выдавать сдавшим тару купон, за который при предъявлении на кассе можно будет получить 10-процентную скидку на пивную продукцию AB InBev Efes.

В конце мая «Магнит» совместно с сервисом Broniboy запустил проект по доставке продуктов в Краснодаре.

Теги: «Магнит», прием, Банки, пиво
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