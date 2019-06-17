«Магнит» начнет принимать использованные банки из-под пива

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованной тары в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре. Об этом говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, работа устройств, принимающих использованную тару и установленных в магазинах сети, является совместной экологической инициативой «Магнита» и пивоваренной компании AB InBev Efes.

Аппарат рассчитан на прием до 400 единиц тары: алюминиевые банки и пластиковые бутылки объемом от 0,25 до 2 литров. Более того, он будет сортировать их по виду упаковки с помощью штрихкода.

Цель проекта состоит в повышении интереса покупателей к участию в экологических инициативах. При этом в магазинах будет действовать система поощрения за сдачу использованной тары. Так, устройство будет выдавать сдавшим тару купон, за который при предъявлении на кассе можно будет получить 10-процентную скидку на пивную продукцию AB InBev Efes.