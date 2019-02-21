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«Магнит» объявил о ребрендинге
Ретейлер планирует создать единый бренд для всех своих магазинов, который объединит их общей программой лояльности и логотипом. Ранее ребрендинг провели X5 Retail Group, «Дикси» и другие крупные розничные сети
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Розничная сеть «Магнит» объявила о ребрендинге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Магнита».

Согласно новой концепции, теперь все торговые точки «у дома», супермаркеты, дрогери, аптеки и другие магазины бренда будут оформлены в едином стиле (изменится начертание фирменного знака «М») и объединены слоганом «Давайте дружить семьями!».

В настоящее время бизнес «Магнита» разделя​ется на шесть различных форматов торговли:

  • магазины для повседневных покупок «у дома»;
  • супермаркеты, в которых, по сравнению с первым, представлен более широкий ассортимент продукции;
  • «Магнит-Опт», предназначенный для покупок большими партиями;
  • ультрамалые магазины с самыми популярными товарами;
  • дрогери — магазины с продукцией для красоты и здоровья;
  • аптеки.

Все магазины, входящие в ПАО «Магнит», обновятся с марта 2019 года по всей географии сети. Также в планах компании связать все свои магазины единой программой лояльности.

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По мнению гендиректора «INFOline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, объединение всех форматов «Магнита» под «зонтичным» брендом и единым дизайном позволит компании сделать шаг вперед​. В разговоре с РБК эксперт отметил, что вызовом для компании в данном случае стало бы создание «сквозной» программы лояльности для всех своих форматов. Относительно собственной торговой марки (CTM) «Моя цена», которую также представил ретейлер, эксперт настроен менее оптимистично — «Красная цена», принадлежащая X5 Retail Group, которая обновлялась несколько лет назад, все еще выглядит более актуальной.

По мнению президента группы компаний RCG Юния Давыдова, смена логотипа была необходима для «Магнита», поскольку старый «давно устарел».​ Он напомнил, что изменения в логотип время от времени вносят многие крупные международные корпорации, например, Walmart и PepsiCo, последняя делает это примерно каждые три года. По словам эксперта, бренды таким образом показывают, что они современные, а взгляд покупателей не успевает «замылиться».

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«Магнит» откроет более 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России»
​​

Розничная сеть «Магнит» является одной из ведущих в России по торговле продуктами питания. По данным на конец 2018 года​ компания включала в себя более 18 тыс. магазинов по всей стране, в которых работают более 280 тыс. человек.​

В прошлом году ретейлер сменил владельца. Основатель компании Сергей Галицкий продал 29,1% акций банку ВТБ за 128 млрд руб., покинул пост гендиректора и совет директоров.

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«Магнит» впервые за 2 года показал квартальный рост сопоставимых продаж

В последние два-три года ребрендинг и смену логотипа провели уже все крупные ретейлеры, включая X5 Retail Group, «Дикси», «Вкусвилл». Первый обновил свой главный дивизион — «Пятерочку», и в конце 2016 года X5 обошла по размеру квартальной выручки «Магнит». В 2016 году «Дикси» представила объединенный логотип своих трех торговых сетей — «Дикси», «Виктории» и «Мегамарта».​

Авторы: Анна Трунина, Ольга Дубравицкая
Теги: «Магнит», Ретейлеры, реструктуризация, Бизнес
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