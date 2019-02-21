«Магнит» объявил о ребрендинге

Розничная сеть «Магнит» объявила о ребрендинге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Магнита».
Согласно новой концепции, теперь все торговые точки «у дома», супермаркеты, дрогери, аптеки и другие магазины бренда будут оформлены в едином стиле (изменится начертание фирменного знака «М») и объединены слоганом «Давайте дружить семьями!».
В настоящее время бизнес «Магнита» разделяется на шесть различных форматов торговли:
- магазины для повседневных покупок «у дома»;
- супермаркеты, в которых, по сравнению с первым, представлен более широкий ассортимент продукции;
- «Магнит-Опт», предназначенный для покупок большими партиями;
- ультрамалые магазины с самыми популярными товарами;
- дрогери — магазины с продукцией для красоты и здоровья;
- аптеки.
Все магазины, входящие в ПАО «Магнит», обновятся с марта 2019 года по всей географии сети. Также в планах компании связать все свои магазины единой программой лояльности.