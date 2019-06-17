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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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СК начал проверку после дебоша на рейсе «Аэрофлота» из Барселоны

СК проводит доследственную проверку после инцидента с пьяным дебоширом на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» Барселона — Москва. Мужчину обвиняют в нарушении общественного порядка, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

Инцидент произошел в пятницу, 14 июня. Пассажир бизнес-класса, по внешним признакам находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял бортпроводников и пассажиров, не реагируя на предупреждения. Командир принял решение о вынужденной посадке самолета в Варшаве, где мужчина был задержан. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Общество
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Из-за инцидента самолет прибыл в Шереметьево почти на два часа позже графика. «Аэрофлот» намерен взыскать с пассажира нанесенный компании ущерб. Дебошир также может попасть в черный список перевозчика.

Ранее правоохранительные органы задержали двух пассажиров, устроивших дебош на борту рейса Новокузнецк — Москва. В отношении 41-летнего мужчины составили протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), а в отношении 43-летнего мужчины по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Теги: авиадебошир, «Аэрофлот», доследственная проверка
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