Песков заявил об отсутствии информации о готовящейся встрече Путина и Мэй

Песков заявил об отсутствии информации о готовящейся встрече Путина и Мэй

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет информации по поводу встречи Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе саммита G20. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Пока никакой информации нет, не могу никак прокомментировать», — сказал он.

Песков добавил, что у российского президента были встречи с представителями британского бизнеса, на которых они обсуждали абсурдность ситуации, когда отношения между странами находятся в таком «свернутом» характере.

Ранее газета The Guardian написала, что Лондон рассматривает возможность организовать встречу Путина и Мэй в Осаке на саммите стран «Большой двадцатки». Издание отмечало, что власти Британии также думают о том, чтобы частично разморозить дипломатические отношения с Россией, которые ухудшились из-за «дела Скрипалей».