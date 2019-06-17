S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года. В числе пассажиров того рейса были музыканты рок-группы «Чайф». Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Вопреки установленным законом требованиям во время указанной воздушной перевозки температура воздуха в салоне самолета Embraer 170 находилась в зоне повышенных значений», — говорится в сообщении. В прокуратуре добавили, что самолет с неисправным датчиком температуры совершил и обратный рейс в Новосибирск.

В транспортной прокуратуре подчеркнули, что экипаж не смог принять необходимые меры, так как не обладал информацией об особенностях работы датчика.

По итогам проверки авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП России (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, совершенное повторно). Отмечается, что бортпроводников проинформировали об особенностях работы системы кондиционирования на данных самолетах.

Инцидент произошел 2 декабря 2018 года. Во время полета в самолете авиакомпании S7 резко повысилась температура. Также сообщалось, что перед вылетом пассажиров при температуре на улице минус 25 градусов долгое время держали в автобусе с открытыми дверями из-за опаздывающих людей. Этим рейсом летела группа «Чайф».