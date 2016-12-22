S7 рассказала об инциденте на борту с участием группы «Чайф»

В самолете авиакомпании S7 рейса Новосибирск — Екатеринбург резко повысилась температура перед полетом и во время его, подтвердили РБК в пресс-службе авиакомпании.
«Мы сожалеем, что пассажирам пришлось столкнуться с неудобствами во время полета. Бортпроводники предлагали пассажирам воду и прохладительные напитки на протяжении всего полета. После завершения рейса самолет был передан техническим специалистам в базовом аэропорту, сейчас они работают с воздушным судном», — рассказал собеседник РБК.
Этим рейсом летела группа «Чайф». Пресс-атташе музыкантов Марина Залогине подтвердила РБК, что самолет долго не взлетал и повышенная температура на борту держалась и после взлета.
Как сообщает телеканал «Е1», пассажиров самолета, включая группу «Чайф», перед вылетом долго держали в автобусе с открытыми дверями на взлетном поле при морозе минус 25 градусов из-за опаздывавших пассажиров.