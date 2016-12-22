СК начал проверку после инцидента в самолете с участием группы «Чайф»

Следователи организовали проверку, после того как в летевшем из Новосибирска в Екатеринбург самолете резко повысилась температура. Об этом сообщается в канале Следственного комитета в мессенджере «ТамТам».
«Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам проверки принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 2 декабря, в самолете авиакомпании S7 резко повысилась температура. В пресс-службе авиакомпании РБК сообщили, что после завершения рейса самолет передали техническим специалистам. При этом во время полета пассажирам раздавали прохладительные напитки и воду.
Этим рейсом летела группа «Чайф». По данным телеканала «Е1», перед вылетом участников группы и других пассажиров долго держали в автобусе с открытыми дверями из-за опаздывающих людей. При этом температура воздуха на улице составляла минус 25 градусов.