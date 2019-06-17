В Аргентине полностью восстановили подачу электричества после сбоя

В Аргентине полностью восстановили подачу электричества после сбоя

Электроснабжение в Аргентине полностью восстановлено после масштабного сбоя. Об этом сообщается на сайте компании-оператора Edesur.

Электричество подали всем потребителям накануне, 16 июня, в 17:40 по местному времени (23:40 мск). В компании предупредили, что могут возникать точечные случаи отключения света, над устранением которых работают специалисты.

Аргентинская компания Edenor также сообщает о полном восстановлении электроснабжения.

В Уругвае, по данным на 18:30 по местному времени (00:30 мск 17 июня), подачу электричества восстановили на 98,5%. В уругвайской государственной энергетической компании UTE добавили, что 1,5% оставшихся сбоев приходятся на Монтевидео и столичный регион.