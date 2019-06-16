Появились видео из отключенных от электричества Аргентины и Уругвая

Появились видео из отключенных от электричества Аргентины и Уругвая

В Сети появились видео и фотографии из Аргентины и Уругвая, где произошел масштабный сбой в энергосистеме.

На видео и фотографиях показаны вечерние виды на город, где свет не горит ни в одном окне, неработающие заправки.

Сбой произошел в аргентинской энергосистеме и затронул несколько соседних стран, включая юг Бразилии и несколько городов в Чили. Инцидент произошел в 07:06 по местному времени (13:06 мск) 16 июня.