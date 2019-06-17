В Генпрокуратуре назвали сумму экологического ущерба в России в 2018 году

В Генпрокуратуре назвали сумму экологического ущерба в России в 2018 году

В России за 2018 год сумма ущерба, нанесенного при нарушении правил охраны окружающей среды, составила 12 млрд руб. Об этом заявил журналистам прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью Генпрокуратуры Егор Мирошник, передает ТАСС.

«В 2018 году зафиксировано 12 млрд руб. ущерба от совершенных преступлений», — подчеркнул он, добавив, что большая часть нарушений правил охраны среды приходится на лесную отрасль.

Несмотря на это, в ведомстве наблюдают снижение числа экологических нарушений за последние годы.

В начале июня организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам весны. Согласно данным рейтинга, среди самых грязных такие регионы, как Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области.