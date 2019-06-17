Болтон провел встречу с сестрой арестованного в России американца Уилана

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил в своем Twitter, что в минувшую пятницу он провел встречу с Элизабет Уилан — сестрой Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже.

«В пятницу состоялась продуктивная встреча с Элизабет Уилан по поводу того, как поддержать ее брата Пола, находящегося в заключении в России», — говорится в сообщении.

Болтон также отметил, что Россия не предоставила каких-либо доказательств правонарушений (Пола Уилана — ред. РБК).

О задержании Уилана в Москве стало известно в конце 2018 года. Как пояснили в ФСБ, это произошло «при проведении шпионской акции». Против него завели уголовное дело о шпионаже, а затем арестовали. Брат Уилана ранее объяснял, что в Москву Пол приехал на свадьбу к знакомым. У него есть гражданства четырех стран — США, Великобритании, Канады и Ирландии.

В начале января Уилана в СИЗО посетил посол США в России Джон Хантсман.