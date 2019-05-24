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Weibo $75 (+71,23%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Посольство США отреагировало на продление ареста Уилану

Посольство США в России разочаровано решением Лефортовского суда, который продлил арест американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Как отметили дипломаты, со дня заключения Уилана под стражу каких-либо доказательств его противозаконной деятельности представлено не было. Расследование в отношении американца продвигается безрезультатно, считают в посольстве.

«Почему Пол Уилан до сих пор находится в Лефортово, если нет вообще доказательств его вины?», — говорится в заявлении. Дипломаты призвали отпустить задержанного домой к пожилым родителям, «которые уже не знают, увидят ли они своего сына живым».

Общество
Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану продлили арест до августа

24 мая защита Уилана просила назначить ему вместо заключения под стражу домашний арест. Сам американец заявил об угрозах от одного из следователей ФСБ и попросил отвод от дела для него. Суд отклонил просьбы и продлил Уилану срок содержания в СИЗО до 29 августа.

ФСБ объявила о задержании Уилана в Москве «при проведении шпионской акции» в конце декабря прошлого года. Ведомство не привело подробностей, но СМИ отмечали, что ему предъявлено обвинение по подозрению в получении компьютерной карты памяти с секретным списком российских агентов. Родственники Уилана заявляют, что он неоднократно посещал Россию, а в этот раз приехал в Москву на свадьбу к знакомым.

Теги: посольство США в России, американец, арест
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