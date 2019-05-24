Посольство США отреагировало на продление ареста Уилану

Посольство США в России разочаровано решением Лефортовского суда, который продлил арест американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Как отметили дипломаты, со дня заключения Уилана под стражу каких-либо доказательств его противозаконной деятельности представлено не было. Расследование в отношении американца продвигается безрезультатно, считают в посольстве.

«Почему Пол Уилан до сих пор находится в Лефортово, если нет вообще доказательств его вины?», — говорится в заявлении. Дипломаты призвали отпустить задержанного домой к пожилым родителям, «которые уже не знают, увидят ли они своего сына живым».

24 мая защита Уилана просила назначить ему вместо заключения под стражу домашний арест. Сам американец заявил об угрозах от одного из следователей ФСБ и попросил отвод от дела для него. Суд отклонил просьбы и продлил Уилану срок содержания в СИЗО до 29 августа.

ФСБ объявила о задержании Уилана в Москве «при проведении шпионской акции» в конце декабря прошлого года. Ведомство не привело подробностей, но СМИ отмечали, что ему предъявлено обвинение по подозрению в получении компьютерной карты памяти с секретным списком российских агентов. Родственники Уилана заявляют, что он неоднократно посещал Россию, а в этот раз приехал в Москву на свадьбу к знакомым.