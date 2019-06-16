Молдавского политика Ренато Усатого задержали при въезде в страну

Экс-мэра молдавского города Бельцы и лидера «Нашей партии» Ренато Усатого задержали на таможне при въезде в Молдавию. Об этом сообщает издание noi.md со ссылкой на вице-президента партии Илиана Кашу.

По его словам, Усатого доставили в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. После всех необходимых процедур его отпустят домой, однако в понедельник, 17 июня, он должен будет вернуться в ведомство.

В 2016 году против Ренато Усатого власти Молдавии возбудили уголовное дело, после чего он уехал в Москву. В 2018 году он подал в отставку с поста мэра Бельцов.

Демократическая партия Молдавии, которая контролировала старый состав кабмина, 14 июня объявила о сложении полномочий правительства, чтобы вывести страну из политического кризиса. Позднее стало известно об отъезде из Молдавии лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.

Плахотнюк вошел в парламент Молдавии в феврале этого года. За два дня до выборов в кабмин МВД России назвало Плахотнюка подозреваемым по делу о выводе из России 37 млрд руб. Ранее, в 2017 году, Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка. По версии следствия, предприниматель был причастен к организации неудачного покушения на Ренато Усатого.