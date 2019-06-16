Политика , 21:53
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Саакашвили увидел коррупцию в отсутствии на Украине современных зданий
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объяснил отсутствие на Украине городов с современной архитектурой коррупцией. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Он подчеркнул, что в украинских городах нет соответствующей мировым стандартам современной архитектуры, но есть коррупционеры-застройщики.
Саакашвили добавил, что на строительство моста в Тбилиси потратили меньше средств, чем на стеклянный пешеходно-велосипедный мост в Киеве, который треснул на следующий день после открытия.
Лишенный украинского гражданства в 2017 году, Михаил Саакашвили вернулся на Украину на следующий день после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о возвращении ему украинского паспорта.