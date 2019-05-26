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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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В Киеве новый стеклянный мост треснул на второй день после открытия

В Киеве между аркой Дружбы народов и парком «Владимирская горка» треснул новый стеклянный пешеходно-велосипедный мост на второй день после открытия. Об этом сообщает телеканал ТСН.

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По данным телеканала, мост открыли 25 мая ко дню города. Как уточнил представитель Муниципальной стражи, трещины образовались днем 26 мая, после того как группа людей на нем активно прыгала.

В настоящее время место оцеплено сотрудниками Муниципальной стражи. Посетителей к месту образования трещин не подпускают.

Теги: Киев, трещина
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