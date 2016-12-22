Путин приехал в «Современник» поздравить Волчек с юбилеем

Президент России Владимир Путин приехал в московский театр «Современник», чтобы поздравить его художественного руководителя Галину Волчек с 85-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин приехал в историческое здание театра на Чистопрудном бульваре, которое открывается после реконструкции.

Волчек ответила президенту, что не нужно поздравлений, однако он с ней не согласился. «Обязательно надо, потому что это возможность и какие-то итоги подвести, и сказать вам слова благодарности за ваш вклад и в национальную культуру, да и в мировую». — сказал президент.

Путин вручил Волчек букет цветов, а также картину и книгу. Президент поинтересовался, нет ли замечаний по поводу реконструкции здания. Худрук отметила, что пока замечаний нет, однако сначала нужно переехать и освоиться. Волчек также пригласила Путина посмотреть спектакль в «Современнике».

Волчек родилась в 1933 году в Москве. В 1972 году она стала сначала режиссером, а затем художественным руководителем театра «Современник».