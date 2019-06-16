Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

Источник РБК сообщил о госпитализации худрука театра «Современник» Галины Волчек. Собеседник рассказал, что актрису прооперировали. По словам помощника режиссера, она находится на «плановом обследовании»

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек. Об этом РБК сообщил источник, близкий к столичному департаменту здравоохранения. Собеседник рассказал, что актриса находится в Центре хирургии им. А.В.Вишневского.

Галина Волчек находится «на плановом обследовании», заявила РБК помощник Волчек по литературной части в театре «Современник» Евгения Кузнецова. «Она на плановом обследовании, что за интерес?» — сказала Кузнецова.

Пресс-секретарь «Современника» Елена Волкова в разговоре с РБК отказалась от комментариев и не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о госпитализации Волчек. Помощница худрука также отказалась комментировать сообщения. В единой справочной службе Центра хирургии им. Вишневского не ответили на звонки РБК.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971 году она стала режиссером театра «Современник», а впоследствии его художественным руководителем. В декабре 2018 года она отметила 85-летие.