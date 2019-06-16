Полиция завела дело из-за сгоревшего дома в селе рядом с Чемодановкой

Полиция завела дело из-за сгоревшего дома в селе рядом с Чемодановкой

Региональное управление МВД по Пензенской области завело уголовное дело из-за пожара в деревянном доме в селе Лопатки, сообщает PenzaNews со ссылкой на заявление МВД. Село Лопатки расположено рядом с Чемодановкой, где 13 июня произошла массовая драка между местными жителями и цыганами.

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Наказание по данной статье, отмечается в заявлении, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как рассказали РБК в управлении МЧС по Пензенской области, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 21:46 15 июня. Загорелось деревянное здание на улице Песочной в селе Лопатки площадью 150 кв. м и надзорные постройки в 50 кв. м. Все сгорело, пострадавших при этом не было.

Для тушение пожара привлекли четыре единицы техники и 13 человек.