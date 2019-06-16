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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Полиция завела дело из-за сгоревшего дома в селе рядом с Чемодановкой

Региональное управление МВД по Пензенской области завело уголовное дело из-за пожара в деревянном доме в селе Лопатки, сообщает PenzaNews со ссылкой на заявление МВД. Село Лопатки расположено рядом с Чемодановкой, где 13 июня произошла массовая драка между местными жителями и цыганами.

Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Наказание по данной статье, отмечается в заявлении, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как рассказали РБК в управлении МЧС по Пензенской области, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 21:46 15 июня. Загорелось деревянное здание на улице Песочной в селе Лопатки площадью 150 кв. м и надзорные постройки в 50 кв. м. Все сгорело, пострадавших при этом не было.

Для тушение пожара привлекли четыре единицы техники и 13 человек.

Общество
Глава автономии цыган назвала свою версию причины конфликта в Чемодановке

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Конфликт в селе Чемодановка произошел, как писали местные жители в соцсетях, из-за того, что цыгане начали приставать к односельчанам у местного пруда. Завязалась драка, в результате которой погиб один человек. После драки задержали более ста человек, МВД называло причиной драки «конфликт на бытовой почве». На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу.

СК завел несколько уголовных дел, в том числе за убийство. Следователи задержали трех человек, причастных к драке в Чемодановке, двоих из них арестовали. Еще 12 человек, участвовавших в конфликте, были задержаны 16 июня.

Теги: Пензенская область, Пожар, конфликт, новости РБК
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Следователи задержали еще 12 человек после драки с цыганами в Чемодановке
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