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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Певица Лолита ответила на комментарий блогера к шутке Цекало про Крым

Певица Лолита Милявская прокомментировала слова украинского блогера Татьяны Микитенко, которая на фестивале «Днепровский пост» вспомнила шутку актера и продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты. Об этом певица рассказала «Комсомольской правде». Запись выступления блогеров на фестивале опубликована в Youtube телеканала «ДніпроTV».

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю: какая же я была красотка!» — сказала Милявская.

На видео, о котором идет речь, дуэт «Академия» (пара Цекало и Милявской) участвовал в скетче «Голубокого огонька» в 1999 году. По сюжету актер с иронией перечислял, что может измениться в жизни россиян в новом году. Кроме прочего он заявил, что «Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали».

По словам Микитенко, эти слова говорят о том, что страну «планировали распилить рано или поздно». Она также добавила, что считает независимость Украины иллюзией.

Теги: Крым, Украина, Лолита Милявская
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