Певица Лолита ответила на комментарий блогера к шутке Цекало про Крым

Певица Лолита Милявская прокомментировала слова украинского блогера Татьяны Микитенко, которая на фестивале «Днепровский пост» вспомнила шутку актера и продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты. Об этом певица рассказала «Комсомольской правде». Запись выступления блогеров на фестивале опубликована в Youtube телеканала «ДніпроTV».

«С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт «Академия» потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю: какая же я была красотка!» — сказала Милявская.

На видео, о котором идет речь, дуэт «Академия» (пара Цекало и Милявской) участвовал в скетче «Голубокого огонька» в 1999 году. По сюжету актер с иронией перечислял, что может измениться в жизни россиян в новом году. Кроме прочего он заявил, что «Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали».

По словам Микитенко, эти слова говорят о том, что страну «планировали распилить рано или поздно». Она также добавила, что считает независимость Украины иллюзией.