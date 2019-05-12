В Уэльсе легкомоторный самолет упал на автодорогу

Легкомоторный самолет упал на автодорогу A-40 недалеко от города Абергавенни в графстве Монмутшир. В результате произошедшего пострадали три человека, сообщает Би-би-си.

По его данным, самолет упал на проезжую часть, но ему удалось избежать столкновения с автомобилями. Три человека, которые находились на борту получили различные ранения, однако их жизням ничего не угрожает.

По версии спасателей, самолет пытался совершить аварийную посадку, во время которой задел высоковольтные провода и рухнул на дорогу. Сотрудники полиции перекрыли движение в районе места происшествия, водителей просят объезжать этот участок.

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