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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Экономика ,  
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Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США

Индия ввела дополнительные пошлины на ряд товаров, ввозимых их США. Как говорится в заявлении Министерства финансов страны, который опубликовал портал правовой информации Gazette of India, решение вступит в силу 16 июня.

Согласно документу, меры коснутся 28 товаров. В частности, пошлины на ввозимые из США яблоки составят 70%. Помимо этого, пошлинами будут обложены миндаль и грецкий орех, отмечает The Economic Times.

Ожидается, что от введения мер Индия получит около $220 млн.

Экономика
Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США

О том, что Нью-Дели намерен повысить пошлины на американские товары, ранее сообщали источники Reuters. Такое решение стало ответом на отмену США торговых льгот. По словам американского президента Дональда Трампа, Индия не предоставила равный доступ к своим рынкам.

Индия заявила о намерении повысить тарифы на ряд американских товаров еще в июне прошлого года. Тогда сообщалось, что пошлинами могут обложить мотоциклы, некоторые изделия из железа и стали, а также борную кислоту. На фоне торговых переговоров с Вашингтоном Нью-Дели несколько раз откладывал решение.
 

Теги: Индия, пошлины, товары
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