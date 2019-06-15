Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США

Индия ввела дополнительные тарифы на товары из США

Индия ввела дополнительные пошлины на ряд товаров, ввозимых их США. Как говорится в заявлении Министерства финансов страны, который опубликовал портал правовой информации Gazette of India, решение вступит в силу 16 июня.

Согласно документу, меры коснутся 28 товаров. В частности, пошлины на ввозимые из США яблоки составят 70%. Помимо этого, пошлинами будут обложены миндаль и грецкий орех, отмечает The Economic Times.

Ожидается, что от введения мер Индия получит около $220 млн.

О том, что Нью-Дели намерен повысить пошлины на американские товары, ранее сообщали источники Reuters. Такое решение стало ответом на отмену США торговых льгот. По словам американского президента Дональда Трампа, Индия не предоставила равный доступ к своим рынкам.