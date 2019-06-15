«Укртранснафта» устранила две незаконных врезки в нефтепровод «Дружба»

Оператор украинской магистральной сети нефтепроводов «Укртранснафта» ликвидировал две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» и одну в законсервированном трубопроводе. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Отмечается, что 14 июня специалисты обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода «Броды — Госграница», входящего в «Дружбу». В компании рассказали, что злоумышленники приделали к трубе шланг длиной 250 м и провели его по земле.

15 июня в 50 км от этого вреза специалисты нашли еще одно несанкционированное подключение к магистральному нефтепроводу. В нем был кран с вентилем и шланг высокого давления. Аварийные бригады ликвидировали все незаконные врезки.

Помимо этого «Укртранснафта» добавляет, что два отверстия также обнаружили на участке нефтепровода Кременчуг — Херсон, который в настоящее время законсервирован. В одном из них был вкрученный саморез. Специалисты также ликвидировали повреждение.