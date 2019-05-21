Украина возобновила прокачку российской нефти по «Дружбе» в Европу

Оператор украинской магистральной сети нефтепроводов «Укртранснафта» возобновил прием российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» (Белоруссия) для того, чтобы ее транспортировать европейским потребителям. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Facebook.

«Готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке «Фенешлитке» (Венгрия). Соответственно по состоянию на 10:38 (по киевскому времени) «Укртранснафта» возобновила транзит сырья венгерским потребителям», — следует из сообщения.

Прокачку российской нефти «Укртранснафта» приостановила 20 мая. С начала суток транзит шел в соответствии с согласованным операторами нефтепровода «Дружба» графиком, и украинский оператор прокачал в направлении Евросоюза 4 тыс. т нефти, однако позже приостановил в связи с необходимостью провести дополнительные технологические операции.