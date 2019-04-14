В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека

В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека

В Колпинском районе Санкт-Петербурга в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщает интернет-портал «Мойка 78» со ссылкой на ​УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным управления Госавтоинспекции, авария произошла в 4:50 14 апреля (совпадает с московским) на Пролетарской улице в Колпинском районе.

Отмечается, что легковой автомобиль врезался в автобус МАЗ.

В результате столкновения водитель легковой машины 1990 года рождения и пассажир 1997 года рождения погибли на месте.