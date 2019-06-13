Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве

Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве

В поселке Мосрентген в Москве произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.

«В поселке Мосрентген, на улице Адмирала Корнилова произошло столкновение автобуса компании «Мосгортранс» и легкового автомобиля. На данный момент есть информация о четырех пострадавших, которые уже доставлены в ближайшую больницу. Еще один пострадавший от госпитализации отказался», — рассказали в пресс-службе.

Накануне на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей, сообщало агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник. В результате один человек погиб и еще один пострадал. Впоследствии в пресс-службе столичной госавтоинспекции «РИА Новости» уточнили, что в ДТП попали шесть машин. В ГИБДД добавили, что пострадали два человека, еще один погиб.