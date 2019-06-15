В ЦБ заявили о рассмотрении идеи создания своей цифровой валюты

В ЦБ заявили о рассмотрении идеи создания своей цифровой валюты

Центробанк рассматривает возможность создания своей цифровой валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на студенческой конференции в «Сколково», передает ТАСС.

«Действительно, Central Bank Digital Currency не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность», — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что технологии, используемые для таких проектов, должны быть «зрелыми» и надежными. Кроме того, при переходе на цифровые валюты нужно учитывать, готово ли общество отказаться от наличных денег, добавила Набиуллина.

По ее словам, многие люди пользуются наличностью, потому что ценят приватность и анонимность, а не для сокрытия сомнительных операций. «Конечно, распространение неанонимных digital-валют — это в некотором смысле и готовность общества», — сказала Набиуллина.

Цифровая валюта используется в качестве дополнительной или альтернативной валюты. О планах выпустить собственные национальные цифровые валюты сообщали ЦБ Японии, Нидерландов, Эквадора и многие другие.