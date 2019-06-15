Путин призвал отказаться от «боев без правил» в торговле

Президент России Владимир Путин заявил, что мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между странами и применению коллективных усилий для борьбы с «боями без правил» в торговле, передает ТАСС. Прямая трансляция с саммита выложена на странице YouTube-канала «Россия 24».

«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — сказал Путин.

Президент, в частности, отметил, что нужно «утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия». В качестве первого шага, по словам Путина, необходимо «хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу», а именно товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.

Он также добавил, что эта тема поднималась на Петербургском экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня.