Суд отклонил иск бывшей сотрудницы Трампа из-за его насильного поцелуя

Суд Флориды не удовлетворил жалобу бывшей сотрудницы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа против него за нежелательный поцелуй. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней. Associated Press передает, что судья назвал этот иск «политическим делом».

Обвинения против Трампа его бывшая подчиненная Альва Джонсон выдвинула в в августе 2016 года. По ее словам, после предвыборного митинга во Флориде 24 августа он схватил ее за руку и насильно поцеловал в губы.

Чернокожая женщина потребовала компенсацию за моральный ущерб и эмоциональные страдания, а также заявила, что стала жертвой дискриминации, так как во время предвыборной кампании Трампа она, по ее словам, получала меньше, чем ее коллеги — светлокожие мужчины.