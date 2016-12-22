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Посол Украины ответил Берлину на требование закрыть сайт «Миротворец»
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Посол Украины ответил Берлину на требование закрыть сайт «Миротворец»
Политика, 07:31
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Посол Украины ответил Берлину на требование закрыть сайт «Миротворец»

​Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в статье для издания Die Welt прокомментировал требования немецкого Министерства иностранных дел закрыть сайт «Миротворец», отметив, что официальный Киев не несет ответственности за работу этого ресурса.

Дипломат отметил, что этот сайт не является государственным, однако украинские власти готовы обсуждать вопрос его существования.

«Лично я считаю, что печально известный список является неуместным», — добавил он.

МИД Германии потребовал от Киева закрыть сайт «Миротворец»
Политика

Кроме того, он прокомментировал включение в список «Миротворца» экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Дипломат считает, что немецкий политик был внесен в список после слов о том, что рано или поздно мировое сообщество признает вхождение Крыма в состав России.

МИД ФРГ потребовал от Киева остановить деятельность сайта «Миротворец» 14 ноября, после того как в список «врагов Украины» попал Шрёдер.

«В прошлом мы четко высказали нашу позицию украинской стороне. Мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта, и мы сделаем это сейчас», — заявил официальный представитель ведомства.

Теги: посол Украины , «Миротворец» , МИД Германии
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