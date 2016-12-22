МИД Германии потребовал от Киева закрыть сайт «Миротворец»

МИД Германии официально отреагировал на появление в списке сайта «Миротворец», собирающего данные «врагов Украины», экс-канцлера Герхарда Шредера. Ведомство потребовало от Киева прекратить деятельность портала

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

МИД Германии осудил включение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в список портала «Миротворец», подтвердив намерение добиться от Киева закрытия сайта. Об этом сообщает Die Zeit.

«В прошлом мы четко высказали нашу позицию украинской стороне. Мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта, и мы сделаем это сейчас», — приводит издание слова официального представителя ведомства. Die Zeit отмечает, что в прошлый раз Киев отреагировал на требования немецкого внешнеполитического ведомства, ответив, что сайт работает на сервере, расположенном за пределами страны.

В список портала «Миротворец» Герхард Шредер попал после того, как 6 ноября было опубликовано его интервью с Aachener Nachrichten. В нем он указал на то, что вхождение Крыма в состав России уже стало реальностью, вне зависимости от мнения об этом событии. «Вы всерьез полагаете, что в будущем президент России пересмотрит это решение? Эта реальность, которую рано или поздно придется признать», — сказал он журналистам. Кроме того, Шредер прокомментировал свое участие в газовых проектах России (в 2016 году он возглавил компанию Nord Stream 2 AG, оператора строительства газопровода «Северный поток — 2»). Свою деятельность на этом направлении он объяснил «стратегическим интересом Германии».

Вскоре после этого создатели портала «Миротворец» внесли его в «чистилище» — список лиц, поддерживающих политику России. «Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Манипуляция общественно значимой информацией. Антиукраинская пропаганда. Попытка легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины», — значится в анкете Шредера список выдвинутых против него обвинений.

В октябре на сайте «Миротворец» была размещена информация о более чем 300 закарпатских чиновниках, которые имеют и украинское, и венгерское гражданство. После этого на сайте Верховной рады появилась петиция, автор которой предложил депортировать из Закарпатья украинцев, получивших венгерское гражданство. Появление подобной петиции и публикация списка венгерских граждан вызвало негативную реакцию со стороны МИД Венгрии. На следующий день с осуждением действий портала «Миротворец» выступил и глава МИД Украины Павел Климкин.