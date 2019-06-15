Оштрафованный в Крыму за браконьерство капитан судна вернулся на Украину

Оштрафованный в Крыму за браконьерство капитан судна вернулся на Украину

Россия передала украинской стороне капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, которого ранее суд в Крыму оштрафовал за незаконный промысел. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины в Facebook.

Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте «Каланчак».

«Я не знал, каким будет решение, для меня полная неожиданность», — заявил Новицкий ТАСС перед тем, как перейти границу.

Судно ЯМК-0041 задержали за незаконный промысел рыбы у западного побережья Крыма в мае прошлого года. На него наложили арест, а в отношении капитана возбудили уголовное дело. Позднее его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.