Суд в Севастополе оштрафовал за браконьерство капитана украинского судна

Балаклавский районный суд Севастополя приговорил капитана украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, задержанного за незаконный промысел, к штрафу в 550 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Учитывая срок содержания Новицкого под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года, суд полностью освободил его от меры пресечения в виде подписки о невыезде. Однако в качестве возмещения причиненного ущерба ему придется оплатить порядка 440 тыс. руб.

Виктор Новицкий после вступления приговора в силу сможет беспрепятственно вернуться на Украину, заявила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Украинское судно ЯМК-0041 было задержано у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы в мае 2018 года. На него было наложен арест, а в отношении Новицкого возбуждено уголовное дело. Через месяц Новицкий был отпущен судом из СИЗО под подписку о невыезде. Большую часть экипажа обменяли на моряков задержанного на Украине в марте российского судна «Норд».