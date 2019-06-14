Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

«В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков», — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре отметили, что на форуме нет информации о том, что клиенты предоставляли согласие на обработку их персональных данных, согласно требованию законодательства. В службе заявили, что их незаконное размещение создает «неконтролируемые риски» массового нарушения прав граждан, а также угрозу безопасности россиян и их имущества.

В Роскомнадзоре сообщили, что в настояще время операторы связи ограничивают доступ к форуму на территории России.