Роскомнадзор пообещал проверить утечку данных клиентов российских банков

Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка. Для этого он уже получил ссылки на базы и необходимую фактуру. На первый взгляд ситуация выглядит вопиющей, заявил журналистам пресс-секретарь Роскомнадора Вадим Ампелонский, передает корреспондент РБК.

Об утечке стало известно 10 июня. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». Речь, по ее информации, шла об именах, номерах телефона и паспортных данных более чем 879 тыс. человек.

«Нахождение такого количества личных данных, в таком объеме создает большие риски нарушения прав граждан», — отметил, комментируя это, Ампелонский. Оказавшаяся в открытом доступе база данных, по его словам, была размещена на странице интернационального форума. Информация там была доступна для платного скачивания.

Этот сервис, указал пресс-секретарь Роскомнадзора, зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина. Сервера этого форума находятся на территории Германии, пояснил он, отметив, что у российских властей «есть возможность» обратиться в суд с просьбой заблокировать этот форум в России. Блокировке, по словам Ампелонского, он может подвергнуться «в связи с массовым нарушением прав россиян».