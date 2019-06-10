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Финансы ,  
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Роскомнадзор пообещал проверить утечку данных клиентов российских банков

Роскомнадзор проверит информацию об утечках данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка. Для этого он уже получил ссылки на базы и необходимую фактуру. На первый взгляд ситуация выглядит вопиющей, заявил журналистам пресс-секретарь Роскомнадора Вадим Ампелонский, передает корреспондент РБК.

Об утечке стало известно 10 июня. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». Речь, по ее информации, шла об именах, номерах телефона и паспортных данных более чем 879 тыс. человек.

«Нахождение такого количества личных данных, в таком объеме создает большие риски нарушения прав граждан», — отметил, комментируя это, Ампелонский. Оказавшаяся в открытом доступе база данных, по его словам, была размещена на странице интернационального форума. Информация там была доступна для платного скачивания.

Этот сервис, указал пресс-секретарь Роскомнадзора, зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина. Сервера этого форума находятся на территории Германии, пояснил он, отметив, что у российских властей «есть возможность» обратиться в суд с просьбой заблокировать этот форум в России. Блокировке, по словам Ампелонского, он может подвергнуться «в связи с массовым нарушением прав россиян».

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«Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим», — заверил он, отметив однако, что сперва «нужно глубже изучить ситуацию» и понять, повлекла ли эта утечка реальные последствия для граждан.

«По результатам этого анализа мы определимся с реагированием», — добавил представитель ведомства. Он также допустил, что базы данных, возможно, были сформированы в результате фишинга. «Тогда речь идет о действиях злоумышленников, и вопросом должны заниматься правоохранительные органы», — резюмировал он.

Утечку информации, о которой идет речь, по данным «Коммерсанта», обнаружила компания DevicеLock. По ее информации, в Сеть попали две базы данных клиентов Альфа-банка: в одной содержалась информация о более чем 55 тыс. клиентов от 2014–2015 годов, во второй — 504 записи от 2018–2019 годов. Вместе с одной из этих баз, указывало издание, в архиве содержались еще две базы, где была размещена информация о клиентах ХКФ и ОТП банков (24,4 тыс. клиентов и 800 тыс. человек соответственно).

Теги: персональные данные, Роскомнадзор
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