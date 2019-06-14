Правительство увеличило список запрещенных для содержания дома животных

Правительство вдвое увеличило перечень диких животных, которых планируется запретить содержать в домашних условиях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления кабмина. Список станет дополнением к закону «Об ответственном отношении к животным», который был принят в 2018 году.

Критериями включения в перечень стали опасность для владельцев и неблагоприятное влияние непривычной среды обитания на животных.

В феврале Минприроды России предлагало внести в список кобр, гадюк, скорпионов и ряд пауков, тюленей, моржей и китообразных животных, медведей, леопардов и пантер, гепардов, рысей, пум и сервалов, жирафов, бегемотов и американских дикобразов, страусов, пеликанов, журавлей и дроф.

В апреле рабочая группа при Минприроды выступила за расширение перечня животных. В него предлагалось включить питонов длиннее 4 м, варанов, крокодилов, каймановых черепах свыше 30 см, электрических скатов, акул, волков, собак динго, гиен, лисиц, росомах и панд, антилоп, диких быков, гиббонов, макак, павианов, мартышек, капуцинов, птиц киви, фламинго, пингвинов, а также коралловые полипы.