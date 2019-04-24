Россиянам предложат запретить держать дома крокодилов, макак и росомах

Из менее экзотичных животных в список попали обыкновенные лисицы и волки, а также филины. Сократится и число обезьян, которых можно содержать дома — из числа разрешенных исключат макак и павианов.
Список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях является дополнением к закону о запрете жестокого обращения с животными, который был принят в декабре 2018 года. В феврале Минприроды представило первый вариант списка. В него, в частности, вошли крупные хищники, вес которых во взрослом состоянии превышает 20 кг (например тигры и гепарды), и другие крупные животные, такие как слоны и жирафы, а также животные, содержание которых в домашних условиях затруднительно (например, пингвины).
В мае 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, который устанавливает запрет на содержание отдельных видов потенциально опасных животных. Перечень животных депутаты предлагают сформировать правительству. Законопроект получил ряд критических замечаний от правительства и правового управления, в связи с чем его рассмотрение было отложено.
«Наш законопроект — это ответ на резонансные случаи выгуливания тигров на детских площадках, содержания рысей на балконах многоэтажек. Тигры, львы и медведи в доме — это нарушение здравого смысла. Но, к сожалению, не все понимают, что это опасно, а для самих животных неестественно», — заявляла один из авторов законопроекта Ольга Тимофеева.