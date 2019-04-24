Россиянам предложат запретить держать дома крокодилов, макак и росомах

Минприроды предлагает расширить список животных, которых нельзя содержать в домашних условиях. В ведомстве считают нецелесообразным разрешать россиянам держать дома крокодилов, китообразных, динго и лис

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Рабочая группа при Минприроды выступила за расширение списка животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Об этом сообщает агентство «Москва».

В рабочей группе подчеркнули, что точный перечень еще не утвержден и может быть скорректирован.

В проекте постановления, попавшем в распоряжение агентства, указаны, в частности:

крокодилы;

вараны;

сервалы;

тарантулы;

каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 см;

трехкоготные мягкотелые черепахи.

Кроме того, россиянам придется отказаться от мысли завести дома динго, гиеновую собаку, медоеда или росомаху. Из морских животных под запрет могут попасть электрические угри, мурены и китообразные.