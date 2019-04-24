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Россиянам предложат запретить держать дома крокодилов, макак и росомах
Минприроды предлагает расширить список животных, которых нельзя содержать в домашних условиях. В ведомстве считают нецелесообразным разрешать россиянам держать дома крокодилов, китообразных, динго и лис
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Рабочая группа при Минприроды выступила за расширение списка животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Об этом сообщает агентство «Москва».

В рабочей группе подчеркнули, что точный перечень еще не утвержден и может быть скорректирован.

В проекте постановления, попавшем в распоряжение агентства, указаны, в частности:

  • крокодилы;
  • вараны;
  • сервалы;
  • тарантулы;
  • каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 см;
  • трехкоготные мягкотелые черепахи.

Кроме того, россиянам придется отказаться от мысли завести дома динго, гиеновую собаку, медоеда или росомаху. Из морских животных под запрет могут попасть электрические угри, мурены и китообразные.

Из менее экзотичных животных в список попали обыкновенные лисицы и волки, а также филины. Сократится и число обезьян, которых можно содержать дома — из числа разрешенных исключат макак и павианов.

Список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях является дополнением к закону о запрете жестокого обращения с животными, который был принят в декабре 2018 года. В феврале Минприроды представило первый вариант списка. В него, в частности, вошли крупные хищники, вес которых во взрослом состоянии превышает 20 кг (например тигры и гепарды), и другие крупные животные, такие как слоны и жирафы, а также животные, содержание которых в домашних условиях затруднительно (например, пингвины).

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В мае 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, который устанавливает запрет на содержание отдельных видов потенциально опасных животных. Перечень животных депутаты предлагают сформировать правительству. Законопроект получил ряд критических замечаний от правительства и правового управления, в связи с чем его рассмотрение было отложено.

«Наш законопроект — это ответ на резонансные случаи выгуливания тигров на детских площадках, содержания рысей на балконах многоэтажек. Тигры, львы и медведи в доме — это нарушение здравого смысла. Но, к сожалению, не все понимают, что это опасно, а для самих животных неестественно», — заявляла один из авторов законопроекта Ольга Тимофеева.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Минприроды, животные
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