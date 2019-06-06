Набиуллина заявила о готовности ЦБ рассмотреть снижение ключевой ставки

Центробанк готов в ближайшее время рассмотреть снижение ключевой ставки. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает корреспондент РБК.

Председатель Банка России назвала денежно-кредитную политику умеренно жесткой. ЦБ оценивает нейтральную ставку на уровне 6–7% (в настоящее время ключевая ставка составляет 7,75%).

В конце марта Центробанк сохранил ключевую ставку 7,75%. В 2018 году ее дважды поднимали на 0,25 п.п. В конце мая Набиуллина заявила о возможном снижении ключевой ставки во втором-третьем квартале 2019 года. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 14 июня.