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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Совфед изучит изменение статей УК о наркотиках и фальсификации улик

Совет Федерации рассматривает вопрос о внесении изменений в законодательство по незаконному обороту наркотиков (ст. 228 УК) и фальсификации доказательств результатов расследований правоохранительных органов (ст. 303 УК). Об этом сенатор Андрей Клишас написал председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, передает «РИА Новости».

В письме, имеющемся в распоряжении агентства, говорится, что вопрос прорабатывают комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, а также экспертный совет при комитете. В частности, они изучают правоприменительную практику ст. 228 и 228.1 УК РФ, связанных с приобретением, хранением и распространением наркотиков.

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Они также рассматривают вопрос правоприменительной практики ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). В связи с этим Клишас попросил Лебедева предоставить данные по осужденным по данным статьям лицам с 2016 по 2018 год. В частности, касающиеся должностных лиц, и с максимальным и минимальным наказаниями.

6 июня в центе Москвы полицейские задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого они обнаружили наркотики. Сам спецкор утверждал, что вещества ему подбросили, и связал уголовное преследование с его профессиональной деятельностью. 8 июня Голунова отправили под домашний арест.

Однако 11 июня МВД прекратило дело в отношении журналиста в связи с тем, что экспертиза не доказала его причастность к преступлению. Голунова отпустили.

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В Думе пообещали проанализировать применение «антинаркотической» статьи

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента проанализирует применение ст. 228 УК РФ («антинаркотическая статья»). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин рассмотрит предложение депутатов изменить уголовную ответственность за связанные с наркотиками преступления, если оно поступит.

Теги: Совет Федерации, Иван Голунов, Андрей Клишас, Верховный суд
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