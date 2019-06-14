Совфед изучит изменение статей УК о наркотиках и фальсификации улик

Совет Федерации рассматривает вопрос о внесении изменений в законодательство по незаконному обороту наркотиков (ст. 228 УК) и фальсификации доказательств результатов расследований правоохранительных органов (ст. 303 УК). Об этом сенатор Андрей Клишас написал председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, передает «РИА Новости».

В письме, имеющемся в распоряжении агентства, говорится, что вопрос прорабатывают комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, а также экспертный совет при комитете. В частности, они изучают правоприменительную практику ст. 228 и 228.1 УК РФ, связанных с приобретением, хранением и распространением наркотиков.

Они также рассматривают вопрос правоприменительной практики ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). В связи с этим Клишас попросил Лебедева предоставить данные по осужденным по данным статьям лицам с 2016 по 2018 год. В частности, касающиеся должностных лиц, и с максимальным и минимальным наказаниями.

6 июня в центе Москвы полицейские задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого они обнаружили наркотики. Сам спецкор утверждал, что вещества ему подбросили, и связал уголовное преследование с его профессиональной деятельностью. 8 июня Голунова отправили под домашний арест.