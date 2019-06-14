МАК заявил о 10 попытках изменения траектории сгоревшего SSJ за 18 секунд

Пилот сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) десять раз в течение 18 секунд пытался получить нужную траекторию полета. Это следует из предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Для создания крена около 20 градусов летчик выполнил более десяти отклонений БРУ (боковая ручка управления. — РБК) по крену за время 18 секунд», — говорится в документе.

В МАК добавили, что при этом управление БРУ было импульсивным. Пилоты также шесть раз нажимали кнопку, отключающую автопилот.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота» 5 мая вылетел в Мурманск из московского Шереметьево, однако затем вернулся в аэропорт. При посадке он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. У него также подломились стойки шасси. В результате катастрофы погиб 41 человек.